Son Dakika Haberleri: Motosikletli gençlerin tehlikeli oyunu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Motosikletli gençlerin tehlikeli oyunu

6 dakika önce

Manisa'da motosikletli iki genç çevre yolunda yaptıkları akrobasi hareketleriyle adeta ölüme davetiye çıkardı.

Motosikletli gençlerin tehlikeli oyunu, System.String[]
Manisa'da motosikletli iki genç çevre yolunda yaptıkları akrobasi hareketleriyle adeta ölüme davetiye çıkardı. İki gencin motosiklet üzerindeki tehlikeli oyunu bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

Manisa İzmir çevre yolunda iki motosikletli gencin motosiklet üzerindeki akrobasi hareketleri bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi. Görüntülere hızla hareket halindeki motosikletlerinin üzerine uzanan gençlerin tehlikeli oyunu yansırken, akan trafiğe aldırış etmeyen gençlerin rahat tavırları dikkat çekti. Yaklaşık bir dakika içinde iki kez motosikletlerine hareket halindeyken uzanan ve önlerini görmeden yollarına devam eden gençler adeta ölüme davetiye çıkardı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aslı Enver, final yapan İstanbullu Gelin'e veda mesajıyla duygulandırdı İzmir'de mucize gibi olay! Silah tutukluk yaptı, Mutlu hayata tutundu İstanbul'da pırlantacı Gamze'ye borç infazı Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 10:11:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletli gençlerin tehlikeli oyunu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]