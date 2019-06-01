Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu
1 saat önce
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 2 gencin motosikletleri üzerinde yaptıkları tehlikeli hareketler, yürekleri ağızlara getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:42 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Şehzadeler
ilçesinde, 2 gencin motosikletleri üzerinde yaptıkları tehlikeli hareketler, yürekleri ağızlara getirdi. Kendi canlarını hiçe sayan gençler, diğer araç sürücülerini de tehlikeye attı.
İzmir- Manisa
çevre yolunda yan yana yol alan motosikletli 2 genç, yaptıkları hareketler ile adeta ölüme davetiye çıkardı. Başlarında kask bulunmayan gençler, hızla giden motosikletlerine yüzüstü uzandı. Diğer sürücülerin can güvenliğini de tehlikeye atan motosikletlileri, aynı yolda ilerleyen bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı.
- Manisa
Genç kıza dehşeti yaşatan cani sevgili için istenen ceza belli oldu
Tescilli Salihli kirazında hasat sevinci
Birce Akalay, kalbine yerleşen virüs yüzünden ölümden döndü
Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı