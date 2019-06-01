Son Dakika Haberleri: Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu

1 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 2 gencin motosikletleri üzerinde yaptıkları tehlikeli hareketler, yürekleri ağızlara getirdi.

Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu, System.String[]
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 2 gencin motosikletleri üzerinde yaptıkları tehlikeli hareketler, yürekleri ağızlara getirdi. Kendi canlarını hiçe sayan gençler, diğer araç sürücülerini de tehlikeye attı.
İzmir- Manisa çevre yolunda yan yana yol alan motosikletli 2 genç, yaptıkları hareketler ile adeta ölüme davetiye çıkardı. Başlarında kask bulunmayan gençler, hızla giden motosikletlerine yüzüstü uzandı. Diğer sürücülerin can güvenliğini de tehlikeye atan motosikletlileri, aynı yolda ilerleyen bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı. 


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:42 Kaynak: DHA
İzmir, Şehzadeler, Manisa, Güncel
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