Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı - Son Dakika

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, ailesiyle birlikte otomobille evine giden Nihat Duruk (42), motosikletli bir grup tarafından çocuklarının gözü önünde darbedildi. Nihat Duruk, motosikletli gruptaki bir kişinin aracının aynasını kırarak, o aynayla kendisine saldırdığını söyledi.

Olay, geçen pazar günü saat 17.00 sıralarında Elmalı- Korkuteli yolunda yaşandı. Motosikletli 6-7 kişilik grup ile o sıra ailesiyle birlikte Korkuteli ilçesine giden otomobil sürücüsü Nihat Duruk arasında trafikte tartışma yaşandı. İddiaya göre, motosikletli grup bir süre sonra otomobilin önünü kesti. Otomobilden inen Duruk ile motosikletli kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli gruptan 7 kişi, Duruk'u darbetti. Bu sırada gözleri önünde babaları dövülen 3 çocuk, kaşı açılan babalarını görünce korku içerisinde çığlık atmaya ve ağlamaya başladı. Duruk'un çocuklarından biri kavgayı ayırmaya çalışırken, bir diğeri "Babamı dövüyorlar" diyerek ağlayıp, o anları cep telefonuyla kaydetti. Diğer sürücülerin ve gruptan bazı kişilerin araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından motosikletli grup, olay yerinden ayrıldı. Duruk, darp raporu alarak saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

'KÜFÜRLER ETTİ ' Antalya 'da özel bir iş yerinde şoförlük yaptığını anlatan Nihat Duruk, Elmalı'dan ailesiyle Korkuteli'ye gittikleri esnada motosikletli gruptan 6-7 kişinin önlerini keserek kendisine saldırdığını ifade etti. Duruk, "Ben Elmalı'dan annem ve babamı Korkuteli'ye bırakmaya gidiyordum, o esnada yolda motosikletli grup denk geldi. Onlar yolun sağından giderken, ben solundan gidiyordum. Gruptan biri öndeki aracı solladı, ben de o esnada ayağımı gazdan çektim. Sonrasında biri daha sollayınca fren yaptım. Sonrasında bana el kol işareti yaptı. Ben de benden özür diliyor sandım. Bana 'Camı aç' dedi, açınca ağza alınmayacak bir sürü küfür etmeye başladı. Yanımda eşim olunca camı kapatarak yoluma devam ettim" dedi.'AYNA KAPAĞIYLA YÜZÜME VURDU'Motosikletli grubun peşini bırakmadığını dile getiren Duruk, şöyle konuştu: "Gruptaki bir araba önüme geçerek beni durdurmaya çalıştı. Motosiklet de soluma geldi. Ben onlardan kurtuldum yoluma devam ettim ama tekrar geldiler. Hareket halinde tekrar yanıma gelerek arabanın camına yumruk attılar. Belli bir kilometre sonra otomobil ve motosikletlerle yolu paralel bir şekilde kapattıklarını gördüm. Bana 'dur dur' dediler, ben de durmamak için yolun kenarına geçerek devam ettim. Yine hareket halindeyken arabamın aynasına yumruk ve tekme attılar. Arabamın birçok yerinde hasar var. Motosikletli grup yolu kapatınca mecburen durmak zorunda kaldım. Aynanın kapağıyla beraber üstüme doğru bir motosikletli koşarak geldi ve kapakla yüzüme doğru salladı. Bana 'Sen kimsin, benim kim olduğumu biliyor musun' dedi. Ondan sonra araya giren arkadaşları yatıştırmaya çalıştı. Motosikletli gruptan biri beni darbedenleri uyardı ve 'Buradan hemen ayrılın' deyince olay yerinden gittiler."'ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'Motosikletli grup kendisini darbettiği esnada 3 çocuğunun araçta olduğunu belirten Nihat Duruk, "Çocuğum olayı kayıt altına almayı akıl etmiş. Çocuklarım o esnada çok korktu. Psikolojileri bozuldu. Çocuklarımı doktora götüreceğim" dedi.'BABAMIN YÜZÜNDE KAN GÖRÜNCE KORKTUM'Babası motosikletli grup tarafından darbedilirken gören Sude Şerife Duruk (14), olay anında çok korktuğunu söyledi. Telefonuyla yaşanan olayı görüntüleyen Sude Şerife, "Ben, kardeşlerimle beraber çok korktum. Babam arabadan inmeden yüzüne vurmaya başladılar. Sonra babamı yere düşürdüler ve yerde vurmaya başladılar. Yoldan geçenler kavgayı ayırmaya çalıştı. Ben babama 'Polisi aradım geliyorlar' deyince motosikletli grup kaçmaya başladı. Babama çok fazla vurmuşlardı. Babama vuran kişi benim görüntü çektiğimi görünce 'Kapat şu telefonu' diye bağırdı. Babamın yüzünde kan görünce baya bir korktum. Kardeşimle ikimiz çok korktuk, o an çok korkunçtu" şeklinde konuştu.'AĞLAYARAK OLAYI ANLATTI'

Babasının darbedildiğini gören ve olayı anlatırken gözyaşlarını tutamayan Tuğba Duruk (12), "Babamı dövdüler. Ben çok korktum. Hala olayın etkisindeyim. Babama daha arabadan inmeden vurmaya başladılar. İndikten sonra da vurmaya devam ettiler. Arabanın aynasını alarak babamın kaşını yardılar" dedi.