Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı - Son Dakika

Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı

20.10.2020 10:17
Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı, System.String[]

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, ailesiyle birlikte otomobille evine giden Nihat Duruk (42), motosikletli bir grup tarafından çocuklarının gözü önünde darbedildi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, ailesiyle birlikte otomobille evine giden Nihat Duruk (42), motosikletli bir grup tarafından çocuklarının gözü önünde darbedildi. Nihat Duruk, motosikletli gruptaki bir kişinin aracının aynasını kırarak, o aynayla kendisine saldırdığını söyledi.

Olay, geçen pazar günü saat 17.00 sıralarında Elmalı- Korkuteli yolunda yaşandı. Motosikletli 6-7 kişilik grup ile o sıra ailesiyle birlikte Korkuteli ilçesine giden otomobil sürücüsü Nihat Duruk arasında trafikte tartışma yaşandı. İddiaya göre, motosikletli grup bir süre sonra otomobilin önünü kesti. Otomobilden inen Duruk ile motosikletli kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli gruptan 7 kişi, Duruk'u darbetti. Bu sırada gözleri önünde babaları dövülen 3 çocuk, kaşı açılan babalarını görünce korku içerisinde çığlık atmaya ve ağlamaya başladı. Duruk'un çocuklarından biri kavgayı ayırmaya çalışırken, bir diğeri "Babamı dövüyorlar" diyerek ağlayıp, o anları cep telefonuyla kaydetti. Diğer sürücülerin ve gruptan bazı kişilerin araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından motosikletli grup, olay yerinden ayrıldı. Duruk, darp raporu alarak saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

'KÜFÜRLER ETTİ 'Antalya'da özel bir iş yerinde şoförlük yaptığını anlatan Nihat Duruk, Elmalı'dan ailesiyle Korkuteli'ye gittikleri esnada motosikletli gruptan 6-7 kişinin önlerini keserek kendisine saldırdığını ifade etti. Duruk, "Ben Elmalı'dan annem ve babamı Korkuteli'ye bırakmaya gidiyordum, o esnada yolda motosikletli grup denk geldi. Onlar yolun sağından giderken, ben solundan gidiyordum. Gruptan biri öndeki aracı solladı, ben de o esnada ayağımı gazdan çektim. Sonrasında biri daha sollayınca fren yaptım. Sonrasında bana el kol işareti yaptı. Ben de benden özür diliyor sandım. Bana 'Camı aç' dedi, açınca ağza alınmayacak bir sürü küfür etmeye başladı. Yanımda eşim olunca camı kapatarak yoluma devam ettim" dedi.'AYNA KAPAĞIYLA YÜZÜME VURDU'Motosikletli grubun peşini bırakmadığını dile getiren Duruk, şöyle konuştu: "Gruptaki bir araba önüme geçerek beni durdurmaya çalıştı. Motosiklet de soluma geldi. Ben onlardan kurtuldum yoluma devam ettim ama tekrar geldiler. Hareket halinde tekrar yanıma gelerek arabanın camına yumruk attılar. Belli bir kilometre sonra otomobil ve motosikletlerle yolu paralel bir şekilde kapattıklarını gördüm. Bana 'dur dur' dediler, ben de durmamak için yolun kenarına geçerek devam ettim. Yine hareket halindeyken arabamın aynasına yumruk ve tekme attılar. Arabamın birçok yerinde hasar var. Motosikletli grup yolu kapatınca mecburen durmak zorunda kaldım. Aynanın kapağıyla beraber üstüme doğru bir motosikletli koşarak geldi ve kapakla yüzüme doğru salladı. Bana 'Sen kimsin, benim kim olduğumu biliyor musun' dedi. Ondan sonra araya giren arkadaşları yatıştırmaya çalıştı. Motosikletli gruptan biri beni darbedenleri uyardı ve 'Buradan hemen ayrılın' deyince olay yerinden gittiler."'ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'Motosikletli grup kendisini darbettiği esnada 3 çocuğunun araçta olduğunu belirten Nihat Duruk, "Çocuğum olayı kayıt altına almayı akıl etmiş. Çocuklarım o esnada çok korktu. Psikolojileri bozuldu. Çocuklarımı doktora götüreceğim" dedi.'BABAMIN YÜZÜNDE KAN GÖRÜNCE KORKTUM'Babası motosikletli grup tarafından darbedilirken gören Sude Şerife Duruk (14), olay anında çok korktuğunu söyledi. Telefonuyla yaşanan olayı görüntüleyen Sude Şerife, "Ben, kardeşlerimle beraber çok korktum. Babam arabadan inmeden yüzüne vurmaya başladılar. Sonra babamı yere düşürdüler ve yerde vurmaya başladılar. Yoldan geçenler kavgayı ayırmaya çalıştı. Ben babama 'Polisi aradım geliyorlar' deyince motosikletli grup kaçmaya başladı. Babama çok fazla vurmuşlardı. Babama vuran kişi benim görüntü çektiğimi görünce 'Kapat şu telefonu' diye bağırdı. Babamın yüzünde kan görünce baya bir korktum. Kardeşimle ikimiz çok korktuk, o an çok korkunçtu" şeklinde konuştu.'AĞLAYARAK OLAYI ANLATTI'

Babasının darbedildiğini gören ve olayı anlatırken gözyaşlarını tutamayan Tuğba Duruk (12), "Babamı dövdüler. Ben çok korktum. Hala olayın etkisindeyim. Babama daha arabadan inmeden vurmaya başladılar. İndikten sonra da vurmaya devam ettiler. Arabanın aynasını alarak babamın kaşını yardılar" dedi.


Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı
Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı
Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı
Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı
Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı
Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı
Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı
Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı
Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı

motosikletli, Korkuteli, Antalya, Elmalı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Eski sevgilisi tarafından özel fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılan genç kız isyan etti: Hayatımı bitirdi El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak
Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü         
11:31
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var         
11:14
Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek         
10:55
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Babasını öldüren genç, Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi         
10:35
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:58:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei