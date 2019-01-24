Son Dakika Haberleri: Motosikletli Grup Ölüme Davetiye Çıkardı

Motosikletli Grup Ölüme Davetiye Çıkardı

17 dakika önce

Denizli'de 3 kişilik motosiklet grubunun trafikte seyir halindeyken yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi.

Denizli'de 3 kişilik motosiklet grubunun trafikte seyir halindeyken yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi. Görenlerin 'bu kadar olmaz' dediği olay Çamlaraltı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü yakınlarında meydana geldi. 3 ayrı motosikletin bulunduğu grup bölgede yaptığı hareketlerle trafiği tehlikeye düşürdü. Grup üyelerinden birisinin plakası olmayan motosikleti ile seyir halindeyken yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi. Şahıs kullandığı motosikletin önünü yol boyunca defalarca havaya kaldırıp tek teker üzerinde gitti. Bunu defalarca tekrarlayan şahıs bir ara motosikletin koltuğuna ayakları ile de çıkarak trafikte bir süre böyle ilerledi. Motosiklet sürücüsü polislerin önünde de aracın önünü kaldırdı. Sinyal vermeden şerit değiştiren ve araçların arasından hızla geçen motosikletli grup, trafiği defalarca tehlikeye düşürdü.

(Ali İbileme/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Çamlaraltı Mahallesi, Denizli, Motosiklet, 3. Sayfa
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