Motosikletli gruptan Somuncu Baba Külliyesine ziyaret - Son Dakika

Adıyaman Fatih Sultan Mehmet Motosiklet Kulübü üyeleri, Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Somuncu Baba Külliyesini ziyaret ederek 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

İlçedeki tarihi ve doğal mekanları gezen motosiklet grubu üyeleri, Somuncu Baba Hazretlerinin kabrini ziyaret ederek dua etti.

Fatih Sultan Mehmet Motosiklet Grubu Başkanı Murat Çetin, ziyaret sonrası AA muhabirine, 15 Temmuz öncesi manevi makamları ziyaret ederek şehitler için dua ettiklerini söyledi.

Amaçlarının Allah dostlarını ziyaret ederek manevi büyüklerin gelecek nesillere tanıtılması olduğunu kaydeden Çetin, şöyle devam etti: %

"Adıyaman'dan 42 motosikletli arkadaşla her yıl olduğu gibi bu yılda Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin kabirlerine ziyaretimizi yaparak duamızı ettik. Burası manevi atmosferinin yansıra doğası ve insana verdiği huzur ile çok özel bir yer. Buraya 4 yıldır geliyoruz. İlk yıl geldiğimiz de çok az bir ekiple gelmiştik, şimdi 42 arkadaş geldik. Burası bizim gördüğümüz ülkemizdeki en özel yerlerden bir tanesi. Biz burada insana verilen değeri başka hiçbir yerde görmedik. Amacımız bu manevi iklimi yaşamak ve tanıtmak. İnşallah bu konuda motorcularla ilgili bilinen bütün yanlışları düzelteler daha faydalı olmak istiyoruz."

15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlediklerini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Adıyamanlılar olarak darbeye ve hainliğe karşı bir şehiriz. Biz vatanını, milletini seven bir topluluğuz. Bizim için vatan her şeyden önce gelir. Biz kulüp olarak milli ve manevi değerlerimize karşı yapılan tüm olaylara tepkimizi gösteririz. Devletimizin bekası için motosikletli arkadaşlarımızla 15 Temmuz gecesinde devletimizin yanında durduğumuz gibi Afrin operasyonu, Bahar Kalkanı Harekatı, Doğu Türkistan ve Ayasofya gibi tüm milli konularda hep duruşumuzu ve devletimize olan desteğimizi göstermişizdir. Bugün de burada duamızı ederek şehitlerimize rahmet diledik. Allah inşallah bu millete böyle bir ihaneti bir daha yaşatmaz."

Grup üyesi Ömer Toprak da son 4 yıldır yılın bu döneminde manevi büyükleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Bugün burada şehitlerimiz için dualar ettik. Biz vatanına, devletine, bayrağına bağlı insanlarız. Bir daha böyle bir hain girişime müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Grup üyeleri, ilçedeki Tohma Kanyonu, Kudret Havuzu ve Günpınar Şelalesini gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.