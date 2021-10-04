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Motosikletli hırsız salça çaldı, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Motosikletli hırsız salça çaldı, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

04.10.2021 10:38

Motosikletli hırsız salça çaldı, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı Karaman'da bir evin bodrum katındaki 5 bidon salçayı çalan şahsın 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasından arandığı ortaya çıktı.

Motosikletli hırsız salça çaldı, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

KARAMAN - Karaman'da bir evin bodrum katındaki 5 bidon salçayı çalan şahsın 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasından arandığı ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine kondu.

Edinilen bilgiye göre, koronavirüse yakalandığı için Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi'ndeki evinde karantinada olan bir vatandaş, bahçedeki motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine Karaman Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı. Aradan birkaç gün geçmeden Osman Gazi ve Tapduk Emre Mahallelerinde 2 adet bakır kazan ile 5 bidon salça ve 5 litrelik zeytinyağının evlerin bodrumlarından çalındığının ihbar edilmesi üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, motosikletle hırsızlığı gerçekleştiren şahısların E.P. ve B.N. olduğunu tespit ederek yakaladı. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şahıslardan E.P'nin 66 ayrı suçtan kaydının olduğu ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenirken, B.N'nin de 69 ayrı suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.P. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların hırsızlıkta kullandıkları motosikletin Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi'ndeki evin bahçesinden çaldıkları motosiklet olduğu, çaldıkları bakır kazanlar ile salçayı da sattıkları öğrenildi.

Motosikletli hırsız salça çaldı, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Motosikletli hırsız salça çaldı, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Motosikletli hırsız salça çaldı, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Motosikletli hırsız salça çaldı, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Karaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli hırsız salça çaldı, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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