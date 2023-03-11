Motosikletli hırsızlar balkonda asılı kıyafetleri böyle çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletli hırsızlar balkonda asılı kıyafetleri böyle çaldı

11.03.2023 11:36

Motosikletli hırsızlar balkonda asılı kıyafetleri böyle çaldı Balkonda asılı kıyafetleri 12 saniyede çalıp kaçtılar Eskişehir'de motosikletle bir evin önüne gelerek 12 saniye gibi kısa bir sürede balkonda asılı kıyafetleri çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Motosikletli hırsızlar balkonda asılı kıyafetleri böyle çaldı

Balkonda asılı kıyafetleri 12 saniyede çalıp kaçtılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de motosikletle bir evin önüne gelerek 12 saniye gibi kısa bir sürede balkonda asılı kıyafetleri çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay dün sabah saatlerinde, Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, motosiklette bulunan 2 şüpheli hızla bir evin önüne yaklaştı. Yolcu olarak arka tarafta oturan şüpheli, motosikletin üzerine çıkarak bir evin balkonunda asılı duran kıyafetleri aldı. Yaklaşık 12 saniyede 2 parça kıyafeti çalan şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kamyonetiyle geçerken olayı fark eden bir vatandaş engel olmayı denese dahi başarılı olamadı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
12 saniyede amaçlarına ulaştılar! Sıradan bir hırsızlık olayına çaldıkları şey damga vurdu 12 saniyede amaçlarına ulaştılar! Sıradan bir hırsızlık olayına çaldıkları şey damga vurdu Hırsızlık olayının şüphelisi jandarma tarafından yakalandı Hırsızlık olayının şüphelisi jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli hırsızlar balkonda asılı kıyafetleri böyle çaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Son Dakika! Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı kategoride aranan Türkiye'deki en üst düzey terörist sarı torbada
11:30 Will Smith'in attığı tokat sonrası Oscar Töreni'nde kırmızı halının rengi değişti
11:30 Jesus'un sözleriyle neye uğradığını şaşıran Fenerbahçe taraftarları, aynı fotoğrafı paylaşıyor
11:29 Şarjı bir haftaya kadar gidiyor! Deprem korkusu, tuşlu telefonların satışını artırdı
11:01 İspanya'nın konuştuğu Türk! Benzema'ya nal toplatan Enes Ünal, gol krallığında 2. sıraya yükseldi
10:46 Tüylerin diken diken olduğu anlar! Komandolar, depremin vurduğu Hatay'a böyle veda etti
10:42 Sevgilisine doğum günü için çiçek yollayan Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran not: İyi ki karım oldun
10:29 Hamile eşini 97 kez bıçaklayan koca, mahkemede de kan dondurdu: Bıçağı önce cinsel organına sapladım
10:23 İstanbul'da deprem göçü: Sahil şeridinden kuzeye taşınmalar arttı
10:20 Seçim öncesi son hazırlıklar! Depremzedeler adres değişikliğini 17 Mart'a kadar yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2023 12:07:42. #1.11#
SON DAKİKA: Motosikletli hırsızlar balkonda asılı kıyafetleri böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement