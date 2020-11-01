Motosikletli hırsızlık şüphelisi kovalamacada yakalandı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilin ses sistemini çalan şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 58 DE 121 plakalı otomobilin yanına gelen Y.E.A., 5 bin lira değerindeki ses sistemini çalıp, 33 P 7553 plakalı motosikletiyle kaçtı. Durumu fark eden polis ekipleri şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Y.E.A. gözaltına alırken, çaldığı ses sistemi ise sahibine teslim edildi.