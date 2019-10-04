Son Dakika Haberleri: Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı

15 dakika önce

Zeytinburnu'nda iki motosikletli yolda tartıştığı bir otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı.

Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı, System.String[]

Zeytinburnu'nda iki motosikletli yolda tartıştığı bir otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, motosikletteki 2 kişi kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde ilerleyen motosikletliyle bir otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Ağız dalaşıyla devam eden tartışma sonrasında motosiklette bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. Motosiklette bulunan diğer kişi yanında bulunan silahı çıkartarak otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü ani fren yaparken, bacağından yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kaçarak kayıplara karışırken, trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipler cadde üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

(Davut Has/İHA)

Zeytinburnu, Motosiklet, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ev hapsinden neden kaçtınız" diyen gazetecilere tepki gösterdi: "Anana sor"
Otomobilin çarptığı üniversiteli Emine, kurtarılamadı İki çocuk annesi, halı silkelemek için çıktığı çatıdan kendini boşluğa bıraktı Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 20:01:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]