Motosikletli iki kişiye çarpıp, sosyal medyada paylaşan şüpheliye ceza (2) - Son Dakika

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, motosikletli iki kişiye arkadan çarptığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşan sürücü Kahraman B.'ye cezai işlem uygulanması, ehliyetine el konulması ve aracın trafikten men edilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Şüpheliye, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç sürmek, yakın takipte bulunmak, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak maddelerinden olmak üzere idari para cezası uygulandığının ifade edildiği açıklamada, şüphelinin sürücü belgesine de geçici olarak el konulduğu bildirildi.Sürücü Kahrman B.'nin otomobili ile önünde seyreden motosiklete kasıtlı olarak çarptığının belirtildiği açıklamada, "Bu video görüntülerini sosyal medya ortamı aracılığıyla paylaşan otomobil sürücüsü, trafik şube ekiplerimizce tespit edilmiş olup, hakkında trafik güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle gerekli adli tahkikata başlanılmış, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, trafik kurallarına uymayarak vatandaşların rahat ve huzurunu bozanlara kesinlikle müsaade edilmeyeceği de vurgulandı.