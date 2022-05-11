MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI

11.05.2022 07:30

ADANA'da motosikletle polisten kaçarken kaza yapan iki şüpheli, kalaşnikof marka piyade tüfeği, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 mermi ile yakalandı.

ADANA'da motosikletle polisten kaçarken kaza yapan iki şüpheli, kalaşnikof marka piyade tüfeği, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 mermi ile yakalandı.

Saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde devriye görevindeyken yoğun silah sesi duyan polis ekibi, bölgeyi araştırmaya başladı. Ara sokakta plakasız motosiklet üzerinde iki kişiyi kalaşnikof marka piyade tüfeği ile giderken fark eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırmayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybittiği motosiklet devrildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada ise kalaşnikof marka tüfek, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 merm ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar, olay yerinde yapılan incelemenin ardından emniyete götürüldü. Trafikten men olduğu belirlenen motosiklet ise ile yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI
MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI
MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI
MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI

YORUMLAR
500
Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI

Piyade, Polis, Silah, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm: Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj uyarısı
13:44 Hac işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek
13:38 Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan için söylediği sözler şok etti: Bir sana elimi değdiremedim
13:35 Ümit Özdağ kendisine "tacizci" denilen haberi paylaştı ve Akşener'e sordu: Siyaseti bu seviyede mi yapacaksınız?
13:30 Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi
13:26 Fenerbahçe taraftarını gözden mi çıkardı? Ekrem İmamoğlu'ndan kravat sonrası şimdi de bordo-mavi bileklik hamlesi geldi
13:24 CHP seçim çalışmaları için sahaya iniyor: Büyükşehirler dışındaki 51 ilde halkın nabzı tutulacak
13:20 Ev satın almak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların "oltalama" tuzağına düşmeyin
13:13 ÇiftlikBank davasında "Tosuncuk" ve ağabeyinin tutukluluğuna devam kararı çıktı
13:09 New Yorker'dan Bayraktar TB2'ye övgü: Bu Türk dronu savaşın doğasını değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 14:06:40. #1.13#
SON DAKİKA: MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement