Motosikletli jandarmaya ileri sürüş eğitimi - Son Dakika
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Motosikletli jandarmaya ileri sürüş eğitimi

6 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, jandarmanın motosikletli hızır ve huzur timleri, ileri sürüş ve güvenli sürüş eğitimi aldı.

Motosikletli jandarmaya ileri sürüş eğitimi, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, jandarmanın motosikletli hızır ve huzur timleri, ileri sürüş ve güvenli sürüş eğitimi aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Bursa Jandarma Trafik Okulu Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 47 kursiyer jandarma personelinin katıldığı 'hızır ve huzur timleri ileri eğitim ve güvenli sürüş eğitimleri', konusunda uzman 1 kadın ve 3 erkek jandarma motosiklet eğitmeni tarafından verildi. Üç haftalık kurs süresince kursiyerler gerçek trafik koşullarına hazırlık kapsamında ilk iki hafta kapalı alan hakimiyet eğitimi ve son hafta ise roadcraft (gözlemli sürüş eğitimi) aldı.

Kapalı alan hakimiyet çalışmasında kursiyerler, motosiklete binme ve inme eğitimiyle başlarken, daha sonrasında doğru oturuş pozisyonu, panik fren çalışması, kontra tekniği, dar alanda seri manevra kabiliyetini geliştirmeye yönelik eğitim, bakış ve kontra çalışmasını ifade eden 8 çalışması ve engel kaç çalışmalarını yaptı.

Son haftada ise gözlemli yol sürüşü eğitiminde kursiyer personelin zihinsel becerilerini en yüksek referans noktası aralığında tutması ve bunları doğru ve akıcı bir biçimde gerçekleştirmesi istenildi. Bu eğitimde sürüşler bir sistem dahilinde yapılırken, bu sistem içerisinde bilgi, konum, hız, vites ve ivmeleme olmak üzere 5 aşamadan oluştu ve sistemli sürüşte planlamanın önemini değinildi.


Jandarma, Huzur, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:24 Kaynak: DHA
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