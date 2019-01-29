Son Dakika Haberleri: Motosikletli Kapkaç Şüphelisi Kameradan Belirlenip Yakalandı

Motosikletli Kapkaç Şüphelisi Kameradan Belirlenip Yakalandı

54 dakika önce

GAZİANTEP'te, 3 ayrı kadının telefon ve çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Motosikletli Kapkaç Şüphelisi Kameradan Belirlenip Yakalandı, System.String[]
GAZİANTEP'te, 3 ayrı kadının telefon ve çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te, polise başvuran 3 kadın, yolda yürüdükleri sırada telefon ve çantalarının motosikletli iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, motosikletli 2 şüphelinin Yeditepe, Cengiz Topel ve Çağdaş Mahallesi'nde 3 kadının çanta ve telefonlarının 2 motosikletli tarafından çalındığını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından da kapkaç anına ilişkin görüntülere ulaşan polis, yaptığı araştırmada şüphelilerin kimliğini belirledi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, 3 ayrı kapkaç olayını gerçekleştiren şüphelilerden U.C.'yi adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen U.C. tutuklanırken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriyeli Anne ve 2 Çocuğunun Katili, Cinayet Günü Ağlayarak Yardım İsteyen Baba Çıktı Ormanlık Alanda, El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Bulundu

Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor Taraftarlarının Metrobüsteki Kavgası Kameraya Yansıdı İzmir Adaylarına CHP'li Vekilden Sert Tepki: Yok Yok Yok!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:43:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletli Kapkaç Şüphelisi Kameradan Belirlenip Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]