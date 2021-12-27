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Motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı - Son Dakika

Motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı

27.12.2021 22:39

Mısır'ın başkenti Kahire'de telefonunu çaldığı kız öğrenciyi ve arkadaşını sürükleyen motosikletli kapkaççı, kendisini durdurmaya çalışan kadına da çarptı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de telefonunu çaldığı kız öğrenciyi ve arkadaşını sürükleyen motosikletli kapkaççı, kendisini durdurmaya çalışan kadına da çarptı.

Başkent Kahire'nin güneyinde yer alan Helvan şehrinde motosikletli bir kapkaççı, cep telefonunu çaldığı kız öğrenciyi ve arkadaşını yerlerde sürüklerken, kendisini engellemeye çalışan bir kadına da çarparak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın cep telefonunu çalmaya çalıştığı öğrencinin çantasının motosiklete sıkıştığı ifade edilerek, kızın ve kızı kurtarmak isteyen arkadaşının kapkaççı tarafından sürüklendiği aktarıldı.

Mısır polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve hırsızın en kısa sürede yakalanması için dedektiflerle ortak çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı
Motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı
Motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı

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Kahire, Mısır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı - Son Dakika
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