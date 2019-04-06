Son Dakika Haberleri: Motosikletli Kapkaççı Kaza Yapınca Yakalandı

Motosikletli Kapkaççı Kaza Yapınca Yakalandı

50 dakika önce

GAZİANTEP'te, motosikletle yaklaştıkları bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra kaza yapınca yakalanan O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Motosikletli Kapkaççı Kaza Yapınca Yakalandı, System.String[]
GAZİANTEP'te, motosikletle yaklaştıkları bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra kaza yapınca yakalanan O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis kaçan diğer şüpheliyi arıyor.

Barış Mahallesi'nde dün akşam devriye görevi yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı  polis ekibinin yanına gelen bir kişi, yürüdüğü sırada cep telefonun motosikletli 2 kişi tarafından çalındığını söyledi. Şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlatan polis ekibi, kaza yapan bir motosiklet olduğunu gördü. Motosikletten düşen O.A. polisi fark edince kaçmak istedi. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. O.A.'nın üzerinde cep telefonu bulunamadı. 'Kapkaç' suçundan arama kararı olduğu belirlenen O.A. çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı.

Polis cep telefonunu alarak, kaçtığı belirlenen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:58 Kaynak: DHA

Polis, Gaziantep, Güncel
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