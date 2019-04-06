Son Dakika Haberleri: Motosikletli Kapkaççı Kaza Yapınca Yakalandı

Motosikletli Kapkaççı Kaza Yapınca Yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra motosikletle kaçmaya çalışırken kaza yapan ve yakalanan şüpheli tutuklandı.

Motosikletli Kapkaççı Kaza Yapınca Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra motosikletle kaçmaya çalışırken kaza yapan ve yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Barış Mahallesi'nde devriye görevi yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanına gelen bir kişi, cep telefonunun kapkaç yöntemiyle iki şüpheli tarafından çalındığını söyledi.

Bunun üzerine bölgedeki MOBESE kameralarını inceleyen ve şüphelilerin kullandığı motosikletle kaza yaptığını tespit eden ekipler, olay yerine gitti.

Burada polisin "dur" ihtarına uymayan zanlılardan O.A. kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üst aramasında çalıntı olduğu anlaşılan çok sayıda cep telefonu ve bazı elektronik eşyalar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen O.A'nın çok sayıda kapkaç suçundan dosyasının bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:53 Kaynak: AA

Barış Mahallesi, Gaziantep, Güncel
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