Motosikletli kapkaççı saç tıraşından yakalandı - Son Dakika

Motosikletli kapkaççı saç tıraşından yakalandı

ADANA'da, bir gün arayla iki kadının çantasını alıp kaçan ve çevredeki güvenlik kameralarına yakalanan iki kapkaççıyı, birinin saç tıraşı ele verdi.

ADANA'da, bir gün arayla iki kadının çantasını alıp kaçan ve çevredeki güvenlik kameralarına yakalanan iki kapkaççıyı, birinin saç tıraşı ele verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Yanar (24) ile Vedat Kaya (26), mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Bedia Y.'nin (56) arkasından motosikletle yaklaşan iki kişi, kadının çantasını alarak, kaçtı. Bu olaydan bir gün sonra saat 17.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi 81141. Sokak'ta yürüyen Şengül A.'nın (42) arkasından yaklaşan motosikletli iki kişi, kadının kolundaki çantasını kapkaç yöntemiyle alarak, kaçtı.

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SAÇ TIRAŞINDAN TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir gün arayla meydana gelen iki ayrı kapkaç olayının, aynı kişilerce gerçekleştirdiğini değerlendirerek, bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, yaptığı çalışma sonucu motosikleti kullanan kişinin Yusuf Yanar olduğunu belirledi. Motosikletin arkasında oturan ve kapkaç olaylarını gerçekleştirdiği öne sürülen Vedat Kaya ise saç tıraşından tespit edildi.

YAKALANDILAR

Kapkaççıların yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelilerin Yenibey Mahallesi'nde saklandıklarını belirledi. Polis, belirlenen adrese yapılan baskında Yusuf Yanar ile Vedat Kaya'yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki sorgularında, "Kapkaçı biz yapmadık. O bölgede motosikletle geziyorduk" dediği öne sürüldü. Şüphelilerin, kapkaç yaptıkları çantaların içerisindeki cep telefonlarını, Mısır Çarşısı'nda sattıkları iddia edildi. Öte yandan şüphelilerin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Yanar ile Vedat Kaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Vedat Kaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletli kapkaççı saç tıraşından yakalandı - Son Dakika
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