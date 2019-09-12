Son Dakika Haberleri: Motosikletli kapkaççı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Motosikletli kapkaççı tutuklandı

2 saat önce

Motosikletli kapkaççı tutuklandı Adana'da motosiklet ile bir kadına yaklaşıp çantasını çalıp kaçan zanlı yakalanıp tutuklandıADANA - Adana'da motosiklet ile bir kadına yaklaşıp çantasını çalıp kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı.

Motosikletli kapkaççı tutuklandı

Adana'da motosiklet ile bir kadına yaklaşıp çantasını çalıp kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı

ADANA - Adana'da motosiklet ile bir kadına yaklaşıp çantasını çalıp kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Emira S. sabah saatlerinde yaya olarak evine giderken yanına yaklaşan motosikletli şahıs, içinde cep telefonu olan çantasını kapıp kaçtı. Kadının çığlık atması üzerine vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede mahallede Adnan H. isimli bir zanlıyı yakaladı. Zanlının üst aramasında da genç kadının telefonu çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Motosikletli kapkaççı tutuklandı

Motosiklet, Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gazetecinin "Neden yaptınız" sorusuna kapkaç şüphelisinden yanıt: Seni de gasp ederim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:39:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletli kapkaççı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]