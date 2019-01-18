Motosikletli Kapkaççılar Kamerada
1 saat önce
Motosikletli kapkaççılar kamerada Kameralara yansıyan motosikletli kapkaççılar polisten kaçamadıGAZİANTEP - Gaziantep'te yol kenarındaki kişinin telefonunu alarak kaçan motosikletli iki kişi polislerin sıkı takibi sonrası yakalandı.
Motosikletli kapkaççılar kamerada
Kameralara yansıyan motosikletli kapkaççılar polisten kaçamadı
GAZİANTEP - Gaziantep'te yol kenarındaki kişinin telefonunu alarak kaçan motosikletli iki kişi polislerin sıkı takibi sonrası yakalandı.
Kaldırımda telefonu ile oynayan gencin telefonunu çalan motosikletli kapkaççıların Y.B. ve H.A. olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Y.B. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan yasal işlemler sonucu adli makamlara sevk edilen Y.B. tutuklandı. Kapkaç olayının diğer şüphelisi H.A.'nın ise benzer bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:00 Kaynak: İHA
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