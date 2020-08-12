Motosikletli kapkaççılar kamerada - Son Dakika

Motosikletli kapkaççılar kamerada

Motosikletli hırsız tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde üç faklı hırsızlık olayına karışan şüpheli yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Motosiklet ile gözüne kestirdiği kişileri takibe alan ve uygun anda harekete geçen hırsız ilk olarak yolda yürüyen bir kadının omuzda asılı olan çantasını çalarak motosikleti ile kaçtı. Olayın ardından aynı yöntemle takip ettiği bir başka mağdurun ise cep telefonu ile konuştuğu sırada telefonu gasp ederek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayları sonrası güvenlik kameralarını incelemeye alan hırsızlık büro amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi. Kıskıvrak yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.