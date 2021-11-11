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MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI - Son Dakika

MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

11.11.2021 10:29

BAKIRKÖY ve Bahçelievler'de motosikletle kapkaççılık yapan 2 şüpheli, yakalandı.

BAKIRKÖY ve Bahçelievler'de motosikletle kapkaççılık yapan 2 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, kapkaç anları kameralara yansıdı.

Bakırköy ve Bahçelievler'de farklı tarihlerde motosikletli 2 şüpheli 8 defa kapkaç yaptı. Şüpheliler son olarak, Bakırköy'de bir kadının çantasını alarak, kadını yerde sürükledi. Şikayetler üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamk için çalışma başlattı. Şüpheliler Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Ç.U.Y.(21) ve H.İ.K.(21) isimli kişilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerim motosikletle kapkaç yaptıkları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI - Son Dakika


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