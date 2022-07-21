Motosikletli kapkaççılar yayanın telefonunu konuştuğu esnada çaldı - Son Dakika
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Motosikletli kapkaççılar yayanın telefonunu konuştuğu esnada çaldı

21.07.2022 16:30
Motosikletli kapkaççılar yayanın telefonunu konuştuğu esnada çaldı

Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonu, sokakta yürürken görüşme yaptığı esnada arkasından motosikletle yanaşan iki şahıs tarafından kapkaç yapılarak çalındı.

Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonu, sokakta yürürken görüşme yaptığı esnada arkasından motosikletle yanaşan iki şahıs tarafından kapkaç yapılarak çalındı. Kapkaç anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken yakalanan iki şüpheli ise adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde sokakta yürürken görüşme yaptığı esnada bir vatandaşın cep telefonunun kapkaç suretiyle çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çaldığı belirlenen şahıslar tespit edildi.

Kapkaç anları güvenlik kameralarında

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kapkaç olayını S.B. ve R.D. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinde ise şüpheli şahısların, yol kenarında yürürken görüşme yapan vatandaşa arkadan motosikletle yanaşıktan sonra telefonunu kapkaç suretiyle çalma anları saniye saniye yer aldı.

Kapkaç şüphelisi iki şahıs tutuklandı

Görüntülerden kimlikleri tespit edildikten sonra yakalanan S.B. ve R.D. isimli şüpheliler, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli kapkaççılar yayanın telefonunu konuştuğu esnada çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletli kapkaççılar yayanın telefonunu konuştuğu esnada çaldı - Son Dakika
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