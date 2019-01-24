Motosikletli Kapkaççıları Metrelerce Kovaladı

İstanbul Pendik'te motosikletli 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen genç kadının çantasını çalarak kaçmaya başladı.

İstanbul Pendik'te motosikletli 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen genç kadının çantasını çalarak kaçmaya başladı. Genç kadının motosikletli kapkaççıları kadının kovalama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kapkaç olayı, Pendik Kaynarca'da geçen gün 16;00 sıralarında meydana geldi. Genç bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada sırada kadını gözlerine kestiren motosikletli iki kapkaççı, kadına doğru yaklaştı. Genç kadının arkasından yaklaşan kapkaççılar, kadının çantasını çalarak motosiklete geri bindi. Bir anlık şoku atlatan genç kadın, kapkaççıların arkasından metrelerce koştu ama yetişemedi. Motosikletli şahıslar genç kadının çantasıyla beraber kaçarak izlerini kaybettirdiler. Yaşanan bu kapkaç olayı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görgü şahitleri ise kadının çantasının motosikletli kapkaççı tarafından çalındığını söyleyerek, "Kadın kovaladı ancak yakalayamadı" dedi.



(Halit Arslan/İHA)

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