Son Dakika Haberleri: Motosikletli Kurye İş Yerinin Camından İçeri Böyle Girdi

Motosikletli Kurye İş Yerinin Camından İçeri Böyle Girdi

48 dakika önce

Denizli'de pizza taşıyan bir kuryenin kullandığı motosikletle bir giysi mağazasının camından içeri girdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'de pizza taşıyan bir kuryenin kullandığı motosikletle bir giysi mağazasının camından içeri girdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 358. Sokak'ta meydana geldi. Bir pizza firmasının motosikletli kuryesi olan ve verilen pizza siparişini taşıyan Ahmet T., kullandığı 20 AFS 45 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek Erhan Geçgel isimli vatandaşa ait giysi mağazasının camından içeri girdi. Yaşanan kaza anı ise anbean iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, motosikletin kontrolünü kaybeden Ahmet T., önce kaldırıma çıktı ardından dükkanın camına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletin yarısı camdan içeri girdi. Ahmet T. ise cama çarptıktan sonra hızlıca motosikletten atladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa
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