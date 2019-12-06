Son Dakika Haberleri: Motosikletli kurye, işe girdiği gün trafik kazasında öldü
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Motosikletli kurye, işe girdiği gün trafik kazasında öldü

6 saat önce

Adana'da bir restoranda işe girdiği ilk gün motosikletle servise çıkan kurye, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Adana'da bir restoranda işe girdiği ilk gün motosikletle servise çıkan kurye, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Paket servis teslimatı için 01 CAB 12 plakalı motosikletiyle yola çıkan Mustafa Çevik, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Cafer K'nin kullandığı 01 ESA 76 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle motosikleti devrilen Çevik'in üzerinden, Ali S. idaresindeki 33 EZ 055 plakalı kamyonet geçti.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Motosikletli kurye, işe girdiği gün trafik kazasında öldü

Mustafa Çevik, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:58 Kaynak: AA
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