Motosikletli kurye, kavşaktan dönen otomobile çarptı - Son Dakika
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Motosikletli kurye, kavşaktan dönen otomobile çarptı

26.04.2022 00:57
Motosikletli kurye, kavşaktan dönen otomobile çarptı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya'da Mart ayında meydana gelen trafik kazasının görüntüsünü paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya'da Mart ayında meydana gelen trafik kazasının görüntüsünü paylaştı.

Kütahya merkez Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerinde kavşaktan dönmekte olan otomobile motosikletli kurye çarptı. Kurye çarpmanın ektisi ile metrelerce ileri savruldu. Kaza anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaralı kuryenin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

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İstanbul-Sofya Ekspresi bugün yeniden seyahat severlerle buluşuyor İstanbul-Sofya Ekspresi bugün yeniden seyahat severlerle buluşuyor Son dakika 3. sayfa: Kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletli kurye metrelerce savruldu... O anlar kamerada Son dakika 3. sayfa: Kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletli kurye metrelerce savruldu... O anlar kamerada

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kütahya, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli kurye, kavşaktan dönen otomobile çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosikletli kurye, kavşaktan dönen otomobile çarptı - Son Dakika
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