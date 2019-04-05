Motosikletli Kurye Kazada Ağır Yaralandı
17 dakika önce
Motosikletli kurye kazada ağır yaralandıSAMSUN - Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı.
Motosikletli kurye kazada ağır yaralandı
SAMSUN - Samsun
'da kamyonetin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı.
Kaza, Canik
ilçesi Yeni Mahalle
100. Yıl Bulvarı ile İlkadım
Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki T. yönetimindeki 55 SH 277 plakalı kamyonet, kavşakta pide salonunda kurye olarak çalışan Yunus Emre Ardıç'ın kullandığı 55 AJP 33 plakalı motosikletle çarpıştı. Kamyonetin altına aldığı motosiklet bir süre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Emre Ardıç, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:21 Kaynak: İHA
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