Son Dakika Haberleri: Motosikletli Kurye Kazada Ağır Yaralandı

Motosikletli Kurye Kazada Ağır Yaralandı

17 dakika önce

Motosikletli kurye kazada ağır yaralandıSAMSUN - Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı.

Motosikletli kurye kazada ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı ile İlkadım Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki T. yönetimindeki 55 SH 277 plakalı kamyonet, kavşakta pide salonunda kurye olarak çalışan Yunus Emre Ardıç'ın kullandığı 55 AJP 33 plakalı motosikletle çarpıştı. Kamyonetin altına aldığı motosiklet bir süre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Emre Ardıç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:21 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Canik, Samsun, 3. Sayfa
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