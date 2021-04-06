Motosikletli kurye Metehan'ın öldüğü kazada sürücüye para cezası - Son Dakika

Motosikletli kurye Metehan'ın öldüğü kazada sürücüye para cezası

06.04.2021 15:10
Motosikletli kurye Metehan'ın öldüğü kazada sürücüye para cezası, System.String[]

ANKARA'da, otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun (20) ölümüne neden olan hukuk fakültesi öğrencisi Doğa Zeynep Çelebi (18), tutuksuz yargılandığı davada 42 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da, otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun (20) ölümüne neden olan hukuk fakültesi öğrencisi Doğa Zeynep Çelebi (18), tutuksuz yargılandığı davada 42 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Çankaya Mutlukent Mahallesi'nde kavşakta 3 Eylül 2019'da meydana gelen kazada, özel üniversitede hukuk fakültesi öğrencisi Doğa Zeynep Çelebi, yönetimindeki otomobille, pizzacıda motokurye olarak çalışan Metehan Karakaşoğlu'nun kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Karakaşoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan sürücü Çelebi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonucunda Çelebi hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİPolisin hazırladığı raporda yüzde 75, Ankara Adli Tıp Başkanlığı'nca hazırlanan raporda da asli kusurlu olduğu belirtilen sanık Doğa Zeynep Çelebi, Ankara 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı davada karar duruşmasında hazır bulundu. Duruşmaya Metehan Karakaşoğlu'nun annesi Zübeyde Karakaşoğlu, babası Hasan Karakaşoğlu ve taraf avukatları da katıldı. Karakaşoğlu ailesinin avukatı Kürşat Karacabey, kavşakta meydana gelen kazada Metehan Karakaşoğlu'nun bir kusuru olmadığını, bilirkişi raporunda da sanığın kusurlu olduğunun sabit olduğunu söyleyerek, en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.'MÜVEKKİLİN KAZAYI ENGELLEME ŞANSI YOKTUR'Sanık avukatı Emrah Güner de, "Bilirkişi raporunda kusur oranları belirtilmiş olsa da Yargıtay içtihatlarına göre, kusurlu olunması durumunda bile önüne geçilemeyecek bir olay söz konusu. Müvekkilimin hızı 5 kilometredir, yani yürüyüş hızındadır. Bu kazanın oluşu, motosikletin çok hızlı bir şekilde gelerek otomobile adeta şimşek hızıyla çarpasından kaynaklanmıştır. Müvekkilin kazayı engelleme şansı yoktur. Tüm bu nedenlerle müvekkilin beraatına, alt sınırdan cezalandırılması durumunda adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi. Son sözü sorulan sanık Çelebi, "Takdir mahkemenindir" dedi.ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Çelebi'ye 'taksirli ölüme neden olmak' suçundan önce 3 yıl 6 ay hapis  sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikleri gözönüne alarak 44 bin 400 TL adli para cezasına çevirdi. Cezanın, birer ay arayla 20 eşit taksit halinde ödenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca sürücü belgesi 2 yıl 11 ay geri alınan sanık hakkındaki yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol hükmünün devamına karar verildi.


Motosikletli kurye Metehan'ın öldüğü kazada sürücüye para cezası
Motosikletli kurye Metehan'ın öldüğü kazada sürücüye para cezası
Motosikletli kurye Metehan'ın öldüğü kazada sürücüye para cezası

Para Cezası, Türk Lirası, Ankara, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletli kurye Metehan'ın öldüğü kazada sürücüye para cezası - Son Dakika


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