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Motosikletli kurye müşterilere siparişleri tek teker üzerinde böyle götürdü

1 saat önce

Motosikletli kurye müşterilere siparişleri tek teker üzerinde böyle götürdü Zincirlikuyu ve Dolmabahçe Tüneli'ne giren maganda ölüme adeta meydan okuduİSTANBUL - Ünlü bir pizza firmasının motosikletli kuryesi, Zincirlikuyu ve Dolmabahçe Tüneli'nde tek tekerlek üzerinde giderek müşterilerine...

Motosikletli kurye müşterilere siparişleri tek teker üzerinde böyle götürdü
Zincirlikuyu ve Dolmabahçe Tüneli'ne giren maganda ölüme adeta meydan okudu
İSTANBUL - Ünlü bir pizza firmasının motosikletli kuryesi, Zincirlikuyu ve Dolmabahçe Tüneli'nde tek tekerlek üzerinde giderek müşterilerine sipariş götürdü. Trafikte adeta terör estiren maganda kurye, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.
İstanbul'da trafikte tek tekerlek üzerinde giderek adeta terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi. Her gün cadde ve sokaklarda gördüğümüz sıradan magandalara nazaran bu kez ortaya motosikletli bir kurye çıktı. Ünlü bir pizza firmasının kuryesi olduğu öğretilen motosikletli, Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde trafikte seyrettiği esnada araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.
Müşterilere siparişleri tek tekerlek üzerinde götürdü
Gece ve gündüz demeden mega kentin cadde ve sokaklarında terör estiren maganda bir sonraki görüntüsünde ise Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'ne girdi. Maganda burada da trafikteki araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce yol gitti. Firmanın müşterilerine pizza siparişini götürdüğü öğrenilen motosikletli maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.
Motosikletli kurye müşterilere siparişleri tek teker üzerinde böyle götürdü
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:29 Kaynak: İHA
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