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Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

31.01.2022 19:05

Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletli kuryenin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletli kuryenin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs kazanın motosikletin frenlerinin tutmamasından dolayı kaynaklandığını iddia etti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü istikametinden İmam Hatip Lisesi istikametine seyir halindeki Boran Acar'ın kullandığı 09 ACV 530 plakalı motosiklet aynı istikamette gitmekte olan Ertuğrul Esen'in kullandığı 34 EMD 674 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kazada, motosikletle yere savrulan motosiklet sürücüsü Boran Acar yaralandı. Acar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında motosiklette yolcu olarak bulunan Furkan Akmandor, kazanın motosikletin frenlerinin tutmaması sonucunda meydana geldiğini, daha önce de aynı arkadaşının bu motosikletle kaza yaptığını söyledi. Sağlık ekipleri geldiğinde bir şeyinin olmadığını söyleyen Akmandor, bir süre sonra ayağında ağrı hissedince kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

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Motosiklet, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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