Son Dakika Haberleri: Motosikletli Kurye Son Siparişinden Dönerken Kazada Öldü

Motosikletli Kurye Son Siparişinden Dönerken Kazada Öldü

25 dakika önce

Samsun'da pizzacıda çalışan motosikletli kurye gece son siparişini teslim edip dönerken motorunun yoldaki çukura girmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarparak olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosikletli Kurye Son Siparişinden Dönerken Kazada Öldü, System.String[]
Samsun'da pizzacıda çalışan motosikletli kurye gece son siparişini teslim edip dönerken motorunun yoldaki çukura girmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarparak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Toplu Konutlar Bulvarı'nda gece saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pizzacıda motosikletli kurye olarak çalışan Tolga Açici (25) son siparişini teslim ettikten sonra 55 BAP 07 plakalı motosikleti ile geri dönerken yolda oluşan çukura girdi. Motosiklet hakimiyetini kaybeden Tolga Açici, yol kenarındaki ağaca çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Tolga Açici'nin ölüm haberini alan yakınları kaza yerine gelerek gözyaşı döktüler. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Atakum, Samsun, 3. Sayfa
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