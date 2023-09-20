İstanbul'da çekilen videoda, acil yardıma giden bir ambulansa yol açan motosikletli kurye görüntülendi. Trafiğin sıkıştığı anlarda araçların arasından geçerek yolu açan kuryenin davranışı büyük beğeni topladı.
Ambulansın içinden çekilen görüntülerde, sağ şeritten ilerlemeye çalışan ambulansa yol açmak için diğer sürücüleri eliyle uyaran motosikletli kurye ambulansa bir süre eşlik ederek yolu açtı.
Kuryenin bu hareketi, "X" platformundaki kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletli kurye, trafikte sıkışan ambulansa yol açtı: O anlar kamerada - Son Dakika