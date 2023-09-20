Motosikletli kurye, trafikte sıkışan ambulansa yol açtı: O anlar kamerada - Son Dakika

Motosikletli kurye, trafikte sıkışan ambulansa yol açtı: O anlar kamerada

Son Güncelleme: 20.09.2023 01:23

İstanbul'da bir motosikletli kurye, acil yardıma giden ambulansa trafikte yol açtı. Motosikletli kuryenin bu davranışı büyük takdir toplarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da çekilen videoda, acil yardıma giden bir ambulansa yol açan motosikletli kurye görüntülendi. Trafiğin sıkıştığı anlarda araçların arasından geçerek yolu açan kuryenin davranışı büyük beğeni topladı.

ÖNDEN GİDEREK AMBULANSA YOL AÇTI

Ambulansın içinden çekilen görüntülerde, sağ şeritten ilerlemeye çalışan ambulansa yol açmak için diğer sürücüleri eliyle uyaran motosikletli kurye ambulansa bir süre eşlik ederek yolu açtı.

Kuryenin bu hareketi, "X" platformundaki kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli kurye, trafikte sıkışan ambulansa yol açtı: O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti
00:49 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM'deki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
00:41 Motosikletli kurye, trafikte sıkışan ambulansa yol açtı: O anlar kamerada
00:17 Lazio'nun kalecisinden akıllara durgunluk veren gol
00:07 Lise öğrencisinin, Atatürk fotoğrafıyla yaptığı hareket infial yarattı! Tepki yorumları art arda geldi
23:46 Rakip takım kalecisinden Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
22:32 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Azerbaycan'a çağrı: Karabağ'daki operasyonu derhal durdurun
22:28 Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasında yeni gelişme: Kazgan özür diledi
22:13 Azerbaycan'ın operasyonu sonrası bir grup Ermeni protestocu, Rus büyükelçiliğini kuşattı
22:04 Azerbaycan, Ermenistan'ın, "Siviller hedef alınıyor" iddiasını görüntülerle yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 02:03:43. #1.12#
SON DAKİKA: Motosikletli kurye, trafikte sıkışan ambulansa yol açtı: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement