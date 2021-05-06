Görüntüler geçen pazartesi günü, D-100 Karayolu ile TEM otoyolunu bağlayan O-3 bağlantı yolunda çekildi. Görüntülerde kurye, 34 CVM 649 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken bir ayağını motosikletin gidon kısmına koyuyor. Motosikleti de tek elle kullanan kurye, sipariş kutusuna yaslanıyor.Kendisini cep telefonu kamerası ile kaydeden ve uyarmak için durduran vatandaşlara tepki gösteren kurye, yoluna devam etti
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Motosikletli kuryeden tehlikeye davetiye - Son Dakika