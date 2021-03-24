Motosikletli kuryeler isyan etti: "Ya teslim edeceksin ya öleceksin" - Son Dakika

Motosikletli kuryeler isyan etti: "Ya teslim edeceksin ya öleceksin"

24.03.2021 21:18

Motosikletli kuryeler isyan etti: "Ya teslim edeceksin ya öleceksin" Kuryeler siparişi veren müşterilere HES kodu zorunluluğu gelmesini istiyor Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir;

Motosikletli kuryeler isyan etti: "Ya teslim edeceksin ya öleceksin"

Kuryeler siparişi veren müşterilere HES kodu zorunluluğu gelmesini istiyor

ANTALYA - Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir; çalıştıkları şartları, müşterilerin ve iş yeri sahiplerinin anlamadığını belirterek hizmet anlayışının "Ya teslim edeceksin ya öleceksin" olduğunu söyledi.

Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği, pandemi ile birlikte artan iş yüklerine değinmek adına bir basın açıklaması düzenledi. Dernek adına konuşan Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, siparişlere gittikleri evlerdeki müşterilerin korona virüs olup olmadıklarını bilmedikleri için kendileri ve ailelerin sağlığının tehlikeye atıldığını belirtirken siparişi veren müşterilere HES kodu zorunluluğu gelmesini istediklerini belirtti. Özdemir, ayrıca dayatılan sipariş süreleri için istemsiz hız yaptıklarını bu yüzden Antalya'da günlük 6-7 tane motosiklet kazası gerçekleştiğini dile getirdi. Özdemir, son günlerde kuryeler için uyuşturucu taşıyorlar söylemlerini kesin bir dille reddederken meslek gruplarının ağır meslek grubuna alınmasını istediklerinin altını çizdi.

"HES kodu istenirse bizler için daha sağlıklı ve güvenceli olacak"

Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, Korona virüs vakalarının artması ile başlayan kısıtlamalarla önceden gözükmeyen iş gücünün fazlasıyla artmaya başladığını söyledi. Bu artışın en başında gelen kuryelerin kendi ve ailelerinin can sağlığının önemsenmediğini ileri süren Özdemir, almış oldukları siparişlerin hepsinde gerekli tüm sağlık koşullarını yerine getirerek müşteriye ulaştıklarını kaydetti. Gittikleri hiç bir adreste karşılarına çıkan kişinin hasta olup olmadığını bilemediklerinin altını çizen Özdemir, "En azından sipariş verdikleri siteden HES kodu istenirse bizler için daha sağlıklı ve güvenceli olacak. Aynı şekilde biz de kısıtlamalar ile birlikte sanki bu virüsü motosikletli kuryeler taşıyormuş gibi apartman içine alınmamalar, asansörlere bindirmemeler, site içlerine yağmurlu havalarda alınmama gibi sorunlar yaşıyoruz. Bu sebeple getirdiğimiz paketi de koruyamıyoruz. İnsanların gözünde, kuryeler serseri imajı var. Biz serseri değiliz, zevk için değil ekmeğimiz için motorun üzerindeyiz" dedi.

"Üzerimizdeki hız baskısı yüzünden istem dışı olarak kural hatası yapıyoruz"

Hız baskısı yüzünden kural hatası yaptıklarını söyleyen Nihat Özdemir, "Antalya'da her gün 5-6 kurye trafik kazası geçiriyor. Biz üzerimizdeki hız baskısı yüzünden istem dışı olarak kural hatası yapıyoruz. 30 dakika içerisinde siparişinin gelmesini isteyen bir müşteri 25 dakikada restorandan çıkan bir paketi 5 dakika içerisinde 7 kilometre ilerideki bir adrese gelmesini istiyor. Biz bunu nasıl teslim edeceğiz? İster istemez kırmızı ışık ihlali yapıyoruz. ya teslim edeceksin ya öleceksin. Müşteri siparişim nerede kaldı diye tepki veriyor. Şartlarımızı söylüyoruz, kesinlikle kabul edilmiyor. İş yerine gittiğimiz an sipariş süresinden dolayı X firmasında puanım neden düşük diye tepki alıyoruz. Sizin puanınız yükselecek diye ben canımı ortaya atamam" diye konuştu.

"Son günlerde motorlu kuryelerin uyuşturucu ticaretine adı karışıyor"

Bizler, 832102 meslek kodu ile ağır meslek grubuna alınıp mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olmasını istiyoruz. Son günlerde motorlu kuryelerin uyuşturucu ticaretine adı karışıyor. Biz bu durumdan hoşnut değiliz. Bizim işimiz, restoran, kafelerde paket dağıtmak. Toplumun her kesimine hizmet ediyoruz. Trafikte saygı görmek istiyoruz. Çok zor bir dönemdeyiz. Bize sahip çıkılıp, birilerinin bizi savunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Motosikletli kuryeler isyan etti: Ya teslim edeceksin ya öleceksin
Motosikletli kuryeler isyan etti: Ya teslim edeceksin ya öleceksin
Motosikletli kuryeler isyan etti: Ya teslim edeceksin ya öleceksin
Motosikletli kuryeler isyan etti: Ya teslim edeceksin ya öleceksin

Nihat Özdemir, HES kodu, Antalya, İsyan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Motosikletli kuryeler isyan etti: 'Ya teslim edeceksin ya öleceksin' - Son Dakika


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