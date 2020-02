Motosikletli kuryeler ölüm tehlikesi altında çalışıyor - Son Dakika

İZMİR Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, Türkiye genelinde ölümlü trafik kazalarının yüzde 34'ünde motosikletlerin bulunduğunu ve her gün ölüm tehlikesi altında çalıştıklarını söyledi. Sürücülerin kendilerine karşı daha saygılı davranmalarını isteyen Akgül, "Bazı iş yerleri prim sistemi getirdi. O zaman kuryeler hız yapmak durumunda kalıyor ve kazalar da artıyor. Prim kazanç sağlarken bedel de ödetiyor. Hemen hemen her gün bir motosikletli kurye arkadaş vefat ediyor" dedi.

Türkiye'de sayıları gittikçe artan motosikletli kuryeler, her gün bir yerden bir yere sipariş yetiştirmeye çalışırken trafikte bazı engellerle karşılaşıyor. Resmi olmayan rakamlara göre ülke genelinde sayıları 982 bine yaklaşan motorlu kuryeler, insanlara hizmet ederken ölüm riski de yaşıyor. Ölümlü trafik kazalarının yüzde 34'ünü motosikletli kazaların oluşturduğunu anlatan İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Burhan Akgül, bazı firmaların siparişi yetiştirirken kuryeye hız limiti koyduğunu söyleyerek 30 dakikayı geciktirmeleri halinde sorun yaşadıklarını ifade etti. Akgül, "Süre konulması bizi strese sokuyor. Motosiklet iki tekerleklidir. Zamanla yarışırsak kazalar kaçınılmaz. Bazı iş yerleri prim sistemi getirdi. O zaman kuryeler hız yapmak durumunda kalıyor ve kazalar artıyor. Prim kazanç sağlarken bedel de ödetiyor. Hemen hemen her gün 1 motosikletli kurye arkadaş vefat ediyor" dedi.

'YAPTIĞIMIZ İŞ AZ TEHLİKELİ SINIFINDAN YÜKSEK TEHLİKELİ SINIFINA GELMELİ'

İzmir'de 4 dernek kurulduğunu ve federasyon çatısı altında birleşeceklerini kaydeden Akgül, motorlu kuryeler olarak çok sorun yaşadıklarını ifade etti. A'dan Z'ye her şeyi taşıdıklarını belirten Akgül, şöyle konuştu:

"Motosiklet olmadığı zaman hayat duracak duruma geldi. Çünkü insanlar ayaklarına hizmet istiyor. Ancak ne yazık ki bizi taşıt olarak görmüyorlar. Biz de vergi ödüyor, motosikletin benzinini alıyoruz. Tek şeritli yolda bile bize sağa çek diyorlar. Motosikletli kuryelerin de artık yollarda olduğunu görmelerini istiyoruz. Meclise dilekçe verdik. Yaptığımız işin az tehlikeli sınıfından yüksek tehlikeli iş sınıfına gelmesini istiyoruz. Yaptığı işin tehlikesine karşın asgari ücretle geçinen kuryeler var. Haklarımızın arttırılmasını talep ediyoruz."

'SÜRÜCÜLER, TRAFİKTE MOTORU TANISIN'

İzmir'de 10 yıldır motorlu kurye olarak çalıştığını belirten İhsan Akgül, 2014 yılında geçirdiği bir kaza nedeniyle sakatlandığını söyleyerek "Karşıdan gelen araç tersten geliyordu. Buna karşın hemen yolunu değiştirip kaçabildi. Ben freni sıkınca kaydım, ayağım kırıldı. Ayağımda yaklaşık 20 cm uzunlukta çivi ve platin var. 11 tane de vida takıldı. İşimiz basit gibi görülüyor. Ama çok zor bir iş yapıyoruz. Trafikteki sürücüler motorları tanısınlar. Motor zarar görürse, hasar bedelini şirket bizden kesiyor" dedi.

'YAYALAR DAHİ SAYGI DUYMUYOR'

Hava şartlarının yanı sıra trafikteki sürücülerin de kendilerini zorladığını anlatan kurye Şehmuz Karataş (32) ise şunları söyledi:

"Trafikte yayalar dahi bize saygı duymuyorlar. Motorla da bir can taşıyoruz. Ben 2 çocuk babasıyım. Her yaştan kurye var. Her gün evimize sakat gitme korkusu yaşıyoruz. Bismillah deyip marşa basıyoruz ama kimse bizim farkımızda değil. İçimizde kötü motor kullanan kuryeler de var ama bir kişiye uyarlayarak hepimizi aynı kefeye koyuyorlar. Biz yere düşünce bir motorlunun dışında kimse yardıma gelmiyor. Elimizde başka bir meslek olmadığı için yapabileceğimiz tek iş bu. Motor kullanmayı da seviyoruz. Şahsi motorlarımız da var. Motosikletli kuryeler olarak işimizi korkarak yapıyoruz."