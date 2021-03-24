Motosikletli kuryeler, uyuşturucu ticaretine adlarının karışmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Motosikletli kuryeler, uyuşturucu ticaretine adlarının karışmasına tepki gösterdi

24.03.2021 12:24
Motosikletli kuryeler, uyuşturucu ticaretine adlarının karışmasına tepki gösterdi, System.String[]

ANTALYA Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, "Son dönemde motosikletli kuryeler arasında adımız uyuşturucu ticaretine karışıyor.

ANTALYA Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, "Son dönemde motosikletli kuryeler arasında adımız uyuşturucu ticaretine karışıyor. Biz bunlardan hoşnut değiliz. İşimiz restoran ve kafelerden paket dağıtmak. Biz Ayşe Teyzenin ilacını, Fatma Teyzenin suyunu götürüyoruz. Toplumun her kesimine hizmet eden bir mesleğiz" dedi.

Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, motosikletli kuryelerin yaşadığı sıkıntıları anlatmak üzere Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Koronavirüs nedeniyle iş yüklerinin çok arttığını aktaran Özdemir, trafikte zamanla yarıştıklarını ve başka araçlar tarafından yok sayıldıklarını anlattı. Antalya'da günlük 5-6 trafik kazası meydana geldiğini belirten Nihat Özdemir, motosikletli kuryelerin çoğu zaman ağır sakat kaldığını, hatta kazaların ölümle bile sonuçlandığını söyledi. Her A2 ehliyeti olan kişinin motosikletli kurye olmaması gerektiğini vurgulayan Özdemir, mesleki yeterlilik belgesi olanların bu mesleği yapması gerektiğini söyledi.

'MÜŞTERİYE HES KODU UYGULANSIN'Nihat Özdemir, artan koronavirüs vakaları nedeniyle motosikletli kuryelerin can güvenliğinin olmadığını anlattı. Paket siparişlerini koronavirüs tedbirlerine uygun olarak götürdüklerini aktaran Özdemir, "Siparişi götürdüğümüz kişinin hasta olup olmadığını bilemiyoruz. Biz de kendimizi ve ailemizi riske atarak bu yolda ilerliyoruz. En azından herhangi bir siparişte HES kodu istenirse bizler için daha sağlıklı olacaktır. Sanki bu virüsü motosikletli kuryeler taşıyormuş gibi 'Apartmanın içerisine kurye alınmasın, kurye asansöre binemez' gibi yazılar asılıyor. 300 metre uzaklıkta olan evin, sitesinin dışarısına motosikleti bırakıp yağmurlu bir havada paketi götürüyoruz. Kurye paketi mi koruyacak yoksa kendini mi koruyacak bunu hayretle izliyoruz. Ama biz ne yaparsak yapalım bu düşüncenin önüne geçemiyoruz. Toplumun gözünde biz serseriyiz" diye konuştu.'İSTER İSTEMEZ KURAL İHLALİ YAPIYORUZ'Zevk için değil, ekmekleri için motor sürdüklerini vurgulayan Özdemir, Antalya'da günlük 5-6 motosiklet kazası olduğunu söyledi. Motosikletli kuryelerin üzerlerindeki hız baskısı nedeniyle istem dışı trafik kuralı hataları yaptıklarını söyleyen Nihat Özdemir, "Müşteri sipariş ettiği yemeğin pişme süresini bile baza almadan 25'inci dakikada restorandan çıkan paketi, 30 dakika içerisinde siparişinin gelmesini istiyor. 6-7 kilometre ilerideki adrese 5 dakika içerisinde paketi nasıl teslim edeceğiz. Mecbur ister istemez kırmızı ışık ihlali gibi kural ihlali yapıyoruz. ya paketi teslim edeceksin ya öleceksin" diye konuştu.'MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN ZORUNLU OLMASINI İSTİYORUZ'Nihat Özdemir, "8321/02 koduyla ağır meslek grubuna alınıp mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olmasını isteyen bir kesimiz. Son dönemde motosikletli kuryeler arasında uyuşturucu ticaretine adımız karışıyor. Biz bunlardan hoşnut değiliz. İşimiz restoran ve kafelerde paket dağıtmak. Biz Ayşe Teyzenin ilacını, Fatma Teyzenin suyunu götürüyoruz. Toplumun her kesimine hizmet eden bir mesleğiz. Toplumda, trafikte motosikletin fark edilip saygı görmek istiyoruz" dedi.'FRENİ BOZUK MOTORLARLA, EKSİK EKİPMANLA ÇALIŞIYORUZ'

Antalya'da geçen aylarda trafik kazası geçiren motosikletli bir kuryenin ölüm kalım savaşı verdiğini anlatan Nihat Özdemir, "Bu kişinin 2 bebeği var. Ufacık çocuklara bunun hesabını kim verecek. Öyle zor bir süreçteyiz ki bize sahip çıkılmasını istiyoruz. İş yerinde freni bozuk motorlarla ekipmansız paketi götürmemiz isteniyor. Antalya piyasasında 100 liraya 12 saat çalıştırmaya çalışan işverenler var. Çoğunun sigortası tam yatırılmıyor. Biz bunu mesleğimiz olarak gördüğümüz için ekmeğimizi kazanıp sağlıklı bir şekilde işimizi yapmak istiyoruz" diye konuştu.


Motosikletli kuryeler, uyuşturucu ticaretine adlarının karışmasına tepki gösterdi

Nihat Özdemir, Koronavirüs, Uyuşturucu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletli kuryeler, uyuşturucu ticaretine adlarının karışmasına tepki gösterdi - Son Dakika


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