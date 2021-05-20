Motosikletli kuryeleri darbederek siparişlerini yağmalayan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Düzce'de motosikletli kuryeleri darbederek siparişlerini yağmaladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli yemek kuryelerinin darbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu motosikletli kuryeleri darbederek siparişlerini yağmaladığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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