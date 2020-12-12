Motosikletli kuryelerin 'duyarsızlık' isyanı - Son Dakika

Motosikletli kuryelerin 'duyarsızlık' isyanı

12.12.2020 08:21
Motosikletli kuryelerin 'duyarsızlık' isyanı, System.String[]

PANDEMİ sürecinde tedarik zincirinde büyük öneme sahip olan motorlu kuryeler, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeyen müşterilerden dert yandı.

PANDEMİ sürecinde tedarik zincirinde büyük öneme sahip olan motorlu kuryeler, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeyen müşterilerden dert yandı. İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, "Biz müşteriye 'Maskenizi takar mısınız?' bile diyemiyoruz. Çünkü puanlama sisteminde kötü puan veriyorlar ve işletme sahipleriyle problem yaşıyoruz" dedi.

Koronavirüsle mücadele döneminde, tedarik zincirinde büyük önem taşıyan motosikletli kuryeler, canla başla çalışarak alışveriş sürecindeki teması azaltıyor. Bazı vatandaşlar kuryelerin virüsü bulaştırmasından endişe ediyor ancak aynı risk altında olan kuryeler maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeyen müşterilerden dert yanıyor. Birçok kişinin koronavirüs olduğu halde bu durumu sakladığını belirten kuryeler, kapıda nakit ödeme yapabilmek için 'temassız teslimat' seçeneğini kullanmadığını ifade etti. İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, "Müşterilerimiz bizi karşıladıklarında maske takmıyorlar ama biz takmadığımız zaman bizi şikayet ediyorlar. Bizden HES kodu isteniyor ama biz karşı taraftan isteyemiyoruz. Maskeyi bırakın, üzerinde kıyafeti olmayan müşterilerimiz bile oluyor. Biz müşteriye 'Maskenizi takar mısınız?' diyemiyoruz çünkü söylediğimizde puanlama sisteminde kötü puan veriyorlar. Bu yüzden işletme sahipleriyle problem yaşıyoruz. Gittiğimiz evin riskli olup olmadığını bilmiyoruz. Birçok eve virüslü olup olmadığını bilmeyerek gidiyoruz ve genelde sonradan öğreniyoruz. 'Bu dairede virüs vardı' diye çıkışta güvenlik söylüyor" dedi.

Müşterilerin duyarlı olmasını istediklerini söyleyen Akgül, "Bizden nasıl hassasiyet bekliyorlarsa, aynı hassasiyeti biz de onlardan bekliyoruz. Maskelerini takıp, mesafeli durmaları gerekiyor. Hız puanı konusunda da hala ısrarla 'Erken gelmedi' diyerek gaddar davranıyorlar. Kış dönemi geldi ve şiddetli kazalar kapıda. Bu konuda halkımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Gittiğimiz bazı sitelerde HES kodu sorgulanıyor. Bu HES kodu uygulamasının bir anlamı yok çünkü başkasının HES kodunu vererek bile içeri girebiliriz. Bu uygulamanın yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Kuryelerin AVM'lerin içerisinde gezmesi yasaklandı. Bize en çok ihtiyaç duyulduğu bu zor dönemde, bizi dışlıyorlar. Biz virüsün daha az yayılması için canla başla çalışıyoruz ve kuryeler olarak çok yaygınlaştık. Hal böyleyken bize karşı daha çok baskı oluştu" diye konuştu.'KAPIDA ÖDEMEK İÇİN SAKLIYORLAR'İzmir'de motosikletli kuryelik yapan Berkant Kuşdemir, "Müşterilerimiz koronavirüs hastası olmasına rağmen bunu bize söylemiyorlar. Normal şartlarda böyle bir durumda temassız teslimat yapmaları gerekiyor. Fakat kapıda nakit veya kredi kartı seçeneği ile ödemek istedikleri için bizleri riske atıyorlar. Bu bizim için büyük bir tehlike oluyor çünkü koronavirüs hastası olduklarını bize hiçbir şekilde iletmiyorlar. Güvenlikler de söylemediği zaman biz bu durumu bilmiyoruz. Müşterilerimizin birçoğu kapıda maskesiz çıkıyor. Bu şekilde bire bir diyalogda bazı arkadaşlarımız maalesef ki koronavirüse yakalandılar. Halkımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Mümkün olduğu kadar temassız teslimat seçeneğini kullansınlar. Şu anda motorlu kuryeler olarak gerçekten dünyada önemli bir role sahibiz" dedi.

Kişisel olarak tüm tedbirleri aldığını söyleyen motosikletli kuryelerden Ömer Akgül ise, "Bizler maske ve temizlik konularında üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz fakat gitmiş olduğumuz evlerde insanlar koronavirüs diye bir hastalık hiç yokmuş gibi maske takmadan bizim karşımıza çıkıyorlar. Bizim onlara virüsü bulaştırabileceğimiz gibi, onların da bize virüsü bulaştırabileceği gerçeğiyle hala yüzleşmiş değiller" diye konuştu.


Motosikletli kuryelerin 'duyarsızlık' isyanı
Motosikletli kuryelerin 'duyarsızlık' isyanı
Motosikletli kuryelerin 'duyarsızlık' isyanı
Motosikletli kuryelerin 'duyarsızlık' isyanı
Motosikletli kuryelerin 'duyarsızlık' isyanı
Motosikletli kuryelerin 'duyarsızlık' isyanı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletli kuryelerin 'duyarsızlık' isyanı - Son Dakika


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