Motosikletli kuryelerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Motosikletli kurye, yanında giden bir başka motosikletli kuryenin motoruna ayağı ile basıp seyir etmesi yürekleri ağızlara getirdi.



Üsküdar'da Nuhkuyusu Caddesi'nde bir motosikletli kurye arıza yapan diğer motosikletli kuryeyi ayağı ile iterek götürdü. Trafiği hiçe sayan iki motosiklet sürücüsü uzun süre bu şekilde gitmeye devam etti. Trafiğin sıkışmasına sebep olan motosikletli sürücülerin kurallara uymayarak kırmızı ışıkta geçmesi dikkat çekti. Kırmızı ışıkta geçen motosikletçiler kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Ara ara şerit değiştiren kuryelerin tehlikeli yolcuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL