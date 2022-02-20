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Son dakika: Motosikletli kuryenin kaza yaptığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika: Motosikletli kuryenin kaza yaptığı anlar kamerada

20.02.2022 10:09
Son dakika: Motosikletli kuryenin kaza yaptığı anlar kamerada

Son dakika haberleri... KAĞITHANE'de motosikletli kurye, sola yanaşan otomobile çarptı.

KAĞITHANE'de motosikletli kurye, sola yanaşan otomobile çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, geçtimiz günlerde Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Motosikletli kurye sola yanaşan otomobile çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölenin ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde, sola doğru yanaşan otomobili fark edemeyen motosiklet sürücüsü, arabaya çarpıyor. Otomobilin önüne düşen sürücü, kazadan yara almadan kurtuluyor.


Son dakika: Motosikletli kuryenin kaza yaptığı anlar kamerada
Son dakika: Motosikletli kuryenin kaza yaptığı anlar kamerada
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Motosiklet, Kağıthane, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Motosikletli kuryenin kaza yaptığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Motosikletli kuryenin kaza yaptığı anlar kamerada - Son Dakika
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