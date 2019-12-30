Motosikletli kuryeye otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Motosikletli kuryeye otomobil çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Eskişehir'de, bir otomobilin motosikletli kuryeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, olay yerine giden bazı kuryeler sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Sigortasız, ehliyetsiz, eğitimsiz adam, kurye çalıştırmasın diye mücadele...

Motosikletli kuryeye otomobil çarptı: 1 ölü, System.String[]

Eskişehir'de, bir otomobilin motosikletli kuryeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, olay yerine giden bazı kuryeler sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Sigortasız, ehliyetsiz, eğitimsiz adam, kurye çalıştırmasın diye mücadele ediyoruz" dediler


Olay Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; dün gece saat 00.30 sıralarında bir fast food restoranında çalışan Serdal Ray isimli şahıs, iddialara göre ehliyeti ve sigortası olmadığı halde, sipariş üzerine paket servisine gönderildi. Ray, İsmet İnönü Caddesi üzerinde seyir halindeyken, belirlenemeyen bir nedenle R.K. (19) idaresindeki otomobil ile çarptı. Meydana gelen kazada, kafasını kaldırım taşına çarpan Serdal Ray, ağır yaralanarak olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Serdal Ray, hastanede yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.


"Ehliyetsiz, dükkanın zoruyla aslında ustaymış pakete çıkarılmış"


Öte yandan olayın ardından kaza yerine giden bazı motosikletli kurye sürücüleri konuyla ilgili açıklama yaparak sosyal medyadan yayımladı. Grup, "Bir kurye arkadaşımız, kurye de demeyelim. Ehliyetsiz, dükkanın zoruyla aslında ustaymış pakete çıkarılmış. Adamda ehliyet yok, sigorta yok. Kafasında kask var ne olduğu belli değil. Nasıl olduğunu bilmediğimiz bir kazada adını dahi bilmiyoruz ama iki teker üstündeyse kardeşimizdir. Kanı hala burada duruyor. Adam öldü gitti, patronları geldi sadece motoru kontrol ettiler ve motoru alıp gittiler, cenazeyi ambulans aldı. Her firma önüne gelen çoluğu çocuğu, eğitimi var mıdır, yok mudur, ehliyeti var mıdır, yok mudur sorgulamadan motoru veriyor. Sonra da böyle ölümler ortaya çıkıyor. Eğitimsiz belki, suçlu belki motorcu da. Ama patronun hiç mi suçu yok? Sen nasıl ehliyetsiz birine motoru veriyorsun? Tamam belki arabada da suç var. Biz sizin yemeğinizi taşıyoruz, ilacınızı taşıyoruz. suyunuzu taşıyoruz, evrakınızı taşıyoruz. Ama unutmayın ki, biz de can taşıyoruz. Herkes burada ekmeğinin peşinde. Herkes ekmeğine sahip çıkıyor, çoluk çocuk sahibi. Buradaki herkes bir baba, bir evlat. Birinin çocuğu birinin yakını. Siz onları kural tanımayan, kask takmayan, kırmızı ışıkta geçen, kaldırımlarda gidenleri görüyorsunuz, kurye diyorsunuz. Onlar kurye değil. Onlardan sizin kadar biz de mağduruz. Çünkü, bize de etiket yapışıyor onlardan. Biz kaskımızı takarız, ekipmanımızı takarız, ışıkta dururuz. Plakamız var arkamızda. Siz böylesiniz dediğiniz kişileri kabul etmiyoruz. Onlarla bizi karıştırmayın. Biz Eskişehir'de bu tarz firmaları, devletin denetlemesini istiyoruz. Sigortasız, ehliyetsiz, eğitimsiz adam, kurye çalıştırmasın diye mücadele ediyoruz. Bu firmalar bizde tek tek listeli, listeliyoruz. Gönderiyoruz SGK'ya önemsemiyor. Önemsese, bu firmaları denetlese bu tarz şeyler olmaz. Bizim devletten istediğimiz bunların kontrolü. Bu kişilerin ölmemeleri. Gerekli mercilere dilekçemizi vereceğiz. Firmaların ismini verip ifa edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:57 Kaynak: İHA
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