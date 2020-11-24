Motosikletli kuryeye talep artınca kadınlar, sahaya indi (2) - Son Dakika

'TRAFİKTE ERKEKLERE GÖRE DAHA DİKKATLİYİZ'

Antalya'nın Konyaaltı bölgesinde, motosikletli kurye Gözde Şirin (27), pandemi döneminde işe başladığını anlattı. Şirin, "İşlerimiz çok yoğun. Pandemi nedeniyle paket servis yapıldığı için çok yoğunuz. Canımızın sağlığı Allah'a emanet. Müşteriler kadın kurye görünce şaşırıyor. Bir kadın olarak daha çok ön plana çıkıyoruz. Trafikte erkeklere göre daha dikkatliyiz. Olumlu dönüşler aldım" dedi.