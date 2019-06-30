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Motosikletli maganda trafikte terör estirdi

54 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda trafiği tehlikeye soktu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda trafiği tehlikeye soktu. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske eden maganda, arkadaşına çektirdiği bu anları bir de sosyal medyada paylaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli, kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Trafiği tehlikeye atan maganda, arkadaşına çektirdiği ölümüne yolculuğunu sosyal medya hesabından da paylaştı. Kameraya yansıyan görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullandıktan sonra gözden kayboluyor. Öte yandan, aynı kişinin tek teker üzerinde yaptığı birçok tehlikeli yolculuğu da sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Motosikletli maganda trafikte terör estirdi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
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