Son Dakika Haberleri: Motosikletli magandanın tehlikeli gösterisi kamerada
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Motosikletli magandanın tehlikeli gösterisi kamerada

5 dakika önce

İSTANBUL'da, tek teker kullandığı motosikletinin üzerinde ayağa kalkıp metrelerce yol alan trafik magandası o anları sosyal medyada paylaştı.

Motosikletli magandanın tehlikeli gösterisi kamerada, System.String[]
İSTANBUL'da, tek teker kullandığı motosikletinin üzerinde ayağa kalkıp metrelerce yol alan trafik magandası o anları sosyal medyada paylaştı. Magandanın daha önce de şov için defalarca kendi ve trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı ortaya çıktı.
Görüntüler Çekmeköy, Şile yolunda kaydedildi. İstanbul'da bir trafik magandası tek teker kullandığı motosikletinde ayağa kalkarak metrelerce yol aldı. Selenin üzerinde ayağa kalkan maganda hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Trafik magandasının tehlikeli gösterisi, arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi. Yolda terör estiren motosikletli sürücü bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Motosikletli magandanın, başka zamanlarda yaptığı tehlikeli şovlarını da sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. Trafik canavarının beğeni için defalarca kendi ve trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı ortaya çıktı.


- İstanbul
Çekmeköy, İstanbul, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:39 Kaynak: DHA
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