Son Dakika Haberleri: Motosikletli Noel Babalar Kimsesiz Çocukları Sevindirdi

Motosikletli Noel Babalar Kimsesiz Çocukları Sevindirdi

1 saat önce

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica'da Noel Baba kıyafeti giyen motosikletliler, dağıttıkları yılbaşı paketleriyle kimsesiz çocukları sevindirdi.

Motosikletli Noel Babalar Kimsesiz Çocukları Sevindirdi, System.String[]
Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica'da Noel Baba kıyafeti giyen motosikletliler, dağıttıkları yılbaşı paketleriyle kimsesiz çocukları sevindirdi.

Zenica'da faaliyet gösteren Condor Motosiklet Kulübü üyeleri, 12 yıldır devam ettirdikleri etkinlik kapsamında şehirdeki kimsesiz çocuklar yurdunu ziyaret ederek Noel Baba kıyafetiyle çocuklara yılbaşı paketi dağıttı.

Bosna Hersek'te uzun zamandır devam ettirdikleri etkinlikle ilgili açıklamada bulunan kulüp kurucusu Mevsudin Imamovic, yılbaşı paketlerinin Zenica halkının yardımıyla dağıtıldığını ifade ederek "Çocukları mutlu edebilmek paha biçilemez." dedi.

Kulüp Başkanı Robert Mijac da geleneksel hale gelen etkinliğin kendileri için büyük önem taşıdığına işaret ederek "Tek amacımız çocukları sevindirmek. İlk günden bu yana çocukların yüzünde gördüğümüz sevinç, etkinliğin devam etmesindeki temel neden." ifadelerini kullandı.

Yurt Müdürü Drazenka Subasic, çocukların motosikletlilerin getirdiği paketleri sabırsızlıkla beklediğini söyleyerek "Yurdumuzda 103 çocuk barınıyor. Çocukların burada olabildiğince huzurlu ve mutlu olmasını amaçlıyoruz. Bu tarz etkinlikler de bu amacımızı destekliyor." diye konuştu.

Zenica'daki sokakları da dolaşan motosikletli Noel Babalar halktan da yoğun ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:46 Kaynak: AA

Bosna - Hersek, Güncel
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