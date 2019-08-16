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Motosikletli ölüm anını an be an kaydetmiş

44 dakika önce

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde dün meydana gelen zincirleme kaza sonucu yaralanan motosikletli sürücü Ayhan Pala (52), Yalova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Motosikletli ölüm anını an be an kaydetmiş, System.String[]
YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde dün meydana gelen zincirleme kaza sonucu yaralanan motosikletli sürücü Ayhan Pala (52), Yalova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anının ise motosikletli Ayhan Pala'nın kaskının kamerasıyla an be an kaydettiği ortaya çıktı.
Kaza dün Yalova- Kocaeli Karayolunun Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden Tevfik Fikret Caddesi istikametine giden Ayhan Pala yönetimindeki 16 CGC 62 plakalı motosiklet ile B.A.'nın kullandığı 77 EP 970 plakalı motosiklet, kavşakta manevra yapan E.Z. yönetimindeki 41 ABR 734 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüleri Pala ve B.A. ile aynı motosikletteki N.M. yaralandı. Yaralılardan Pala, Yalova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAZA ANI KASK KAMERASINA KAYDEDİLDİ
Sosyal medya hesabında 'Efsane Pala' ismiyle bilinen ve kaza sonucu yaşamını yitiren Ayhan Pala'nın, olay anını motosiklet kaskıyla an be an kaydettiği ortaya çıktı. Ölüme götüren kaza anı, sosyal medya hesaplarından Pala'nın arkadaşları tarafından takipçileriyle paylaşıldı.
Kazada yaşamını yitiren Ayhan Pala'nın cenazesi ise motosiklet tutkunu arkadaşlarının da katılımıyla Zeynep Demir Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yalova Şehir Mezarlığı'na toprağa verildi.


Ayhan Pala, Çiftlikköy, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:02 Kaynak: DHA
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