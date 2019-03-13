Son Dakika Haberleri: Motosikletli Otomobil Sürücüsüne Saldırdı, O Anlar Kamerada

Motosikletli Otomobil Sürücüsüne Saldırdı, O Anlar Kamerada

44 dakika önce

Avcılar'da bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken biranda direksiyonu kırarak şerit değiştirdi.

Motosikletli Otomobil Sürücüsüne Saldırdı, O Anlar Kamerada, System.String[]
Avcılar'da bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken biranda direksiyonu kırarak şerit değiştirdi. Otomobile çarpmaktan kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsüne saldırdı.

Olay, E-5 karayolu Avcılar Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü seyir halindeyken biranda direksiyonu kırarak şerit değiştirdi. Bu sırada aynı yönde seyreden motosiklet sürücüsü otomobile çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobil sürücüsüne sinirlenen motosikletli bağırarak sürücüden durmasını istedi. Otomobilin durması üzerine motosikletinden inen sürücü koşarak otomobil sürücüsüne saldırdı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar müdahale ederek sürücüleri ayırdı. Motosiklet sürücüsünün otomobil sürücüsüne saldırdığı anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:59 Kaynak: İHA

Motosiklet, Avcılar, 3. Sayfa
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