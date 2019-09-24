Son Dakika Haberleri: Motosikletli otomobile arkadan çarptı
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Motosikletli otomobile arkadan çarptı

26 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazası şans eseri ucuz atlatıldı.

Motosikletli otomobile arkadan çarptı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazası şans eseri ucuz atlatıldı.


Kaza, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzeri Yiğit Polis Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.R.'nin kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarptı.


Kaza sonucu yaralanan olmazken, motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
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