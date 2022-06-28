Motosikletli, otomobilin kapısına tutunarak sürücüyle sohbet etti - Son Dakika
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Motosikletli, otomobilin kapısına tutunarak sürücüyle sohbet etti

28.06.2022 13:52
Motosikletli, otomobilin kapısına tutunarak sürücüyle sohbet etti

BURSA'da motosikletli, kendisi gibi seyir halinde olan sürücüyle otomobilinin kapısına tutunarak, sohbet etti.

BURSA'da motosikletli, kendisi gibi seyir halinde olan sürücüyle otomobilinin kapısına tutunarak, sohbet etti. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'de 16 ANF 477 plakalı motosikletli, seyir halindeki 16 BPU 16 plakalı otomobilin camına kolunu dayayıp, sürücüsüyle sohbet etti. Bir süre böyle ilerleyen ikilinin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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Motosikletliyle otomobile çarpan Rus turist hayatını kaybetti...Kaza anı kameralara yansıdı Motosikletliyle otomobile çarpan Rus turist hayatını kaybetti...Kaza anı kameralara yansıdı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletli, otomobilin kapısına tutunarak sürücüyle sohbet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletli, otomobilin kapısına tutunarak sürücüyle sohbet etti - Son Dakika
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