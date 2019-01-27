Son Dakika Haberleri: Motosikletli Pizza Kuryesi Giysi Mağazasının Camından İçeri Girdi

Motosikletli Pizza Kuryesi Giysi Mağazasının Camından İçeri Girdi

36 dakika önce

Motosikletli pizza kuryesi giysi mağazasının camından içeri girdi Kontrolden çıkan kurye motosikleti ile camdan içeri daldıDENİZLİ - Denizli'de pizza taşıyan bir kurye kullandığı motosikletle bir giysi mağazasının camından içeri girdi.

Motosikletli pizza kuryesi giysi mağazasının camından içeri girdi
Kontrolden çıkan kurye motosikleti ile camdan içeri daldı

DENİZLİ - Denizli'de pizza taşıyan bir kurye kullandığı motosikletle bir giysi mağazasının camından içeri girdi. Olayda kurye hafif şekilde yaralanırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 358. Sokakta meydana geldi. Bir pizza firmasının motosikletli kuryesi olan ve verilen pizza siparişini taşıyan Ahmet T., kullandığı 20 AFS 45 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek giysi mağazasının camından içeri girdi. Çevreden geçenler durumu görünce hemen Ahmet T.'nin yardımına koşarak dükkandan dışarı çıkmasını sağladı. Yüzünden hafifi şekilde yaralanan Ahmet T., ardından olay yerine gelen bir yakını vasıtası ile hastaneye kaldırıldı. Ardından olay yerine gelen polis ekipler iş yerinin sahibine ulaşarak olay yerine gelmesini istedi. Bilgi üzerine iş yerine gelen dükkan sahibi manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. İş yerinin camlarının kırıldığı gözlenirken, dükkan sahibi can kaybının olmamasına sevindiğini söyledi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Öte yandan, Ahmet T.'nin kazadan sonra kanayan dudağına bir peçete ile turnike yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:15 Kaynak: İHA

Saraylar, Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


100 Bin TL Değerindeki 5 Bin Saman Balyası Kül Oldu Hırsızların, 25 Saniyede 50 Bin Lira Değerindeki Telefonları Çaldığı Anlar Kameraya Yansıdı

10 Milyonluk" Soygunun Faili 3 Kardeş Yakalandı Poşet Paralı Olunca Poşet Tamiri Yapmaya Başlayan Uyanık Terzi, Yeni Bir İş Kolu Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 22:51:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletli Pizza Kuryesi Giysi Mağazasının Camından İçeri Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]